Sinds het Verenigd Koninkrijk er op 23 juni 2016 voor koos om de Europese Unie te verlaten, hebben al minstens 4.260 Britten de Belgische nationaliteit verworven. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel tot oktober 2019.

In de eerste 10 maanden van vorig jaar werden 1.403 Britten Belg, of 70 procent meer dan in de eerste 10 maanden van 2018. Juli was de recordmaand met 272 naturalisaties.