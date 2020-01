Zulte Waregem verhuurt overbodige Soisalo

Mikael Soisalo maakt het seizoen vol bij de Portugese tweedeklasser Varzim. Dat maakte Zulte Waregem donderdag bekend. De Finse middenvelder van Essevee wordt verhuurd aan Varzim, dat ook een aankoopoptie in de overeenkomst bedong.

Soisalo streek in de zomer van 2018 neer aan de Gaverbeek. Zulte Waregem plukte de Finse belofteninternational weg bij Middlesbrough. Vorig seizoen verzamelde Soisalo aardig wat speelminuten, maar de bevestiging volgde niet. Door de recente komst van de Tunesische international Bassem Srarfi was hij nu helemaal op overschot. Dit seizoen moest hij vrede nemen met twee invalbeurten. In anderhalf jaar kwam de middenvelder dertig keer in actie voor Essevee. Daarin was hij goed voor een doelpunt en drie assists.

De 21-jarige Soisalo probeert in de Portugese tweede klasse meer speelminuten te verzamelen. Zijn contract bij Zulte Waregem loopt nog tot medio 2021. Varzim, een middenmotor op de achtste plek, kan de overgang van de Fin na de huurperiode definitief maken.