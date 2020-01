Tien jaar nadat ze als voetballers van het toneel verdwenen, zijn de broers Inzaghi helemaal terug. Simone en ‘Pippo’ maken gelijktijdig furore als coaches van de twee best presterende Italiaanse profclubs van het moment.

Er waren eens twee broers in San Nicolo, een Italiaans dorpje van dik 6.000 inwoners in de buurt van Piacenza. Ze waren allebei voetbalgek. De oudste, een lange slungel, had van jongs af aan één groot ...