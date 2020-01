Nederland verbiedt knalvuurwerk en vuurpijlen dit jaar al

In Nederland gaan knalvuurwerk en vuurpijlen al de komende jaarwisseling in de ban. Dat bevestigen bronnen in regeringskringen in Den Haag, na berichtgeving van de openbare omroep NOS. De regering bespreekt de maatregelen vrijdag in de ministerraad.

Binnen de coalitie waren het linksliberale D66 en de christelijk-sociale ChristenUnie al langer voorstander van een inperking van het consumentenvuurwerk, maar het christendemocratische CDA en rechtsliberale VVD verzetten zich er lange tijd tegen.

Na de afgelopen jaarwisseling, waarbij er weer veel incidenten plaatsvonden, kwam er een kentering. “Dat knalvuurwerk en die pijlen, daarvan kunnen we accepteren dat we daarmee stoppen omdat dat het spul is wat de hulpverleners het meeste dwarszit, waar ze ook mee beschoten worden”, zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff twee weken geleden.