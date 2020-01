Buschauffeur gaat door het lint tegen oudere passagier: De Lijn start onderzoek

Antwerpen - De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn start een onderzoek naar een incident op buslijn 141 in Antwerpen. Een chauffeur zou tijdens de rit zijn stuurcabine hebben verlaten omdat een oudere reiziger op een verkeerd moment op een bel had gedrukt. Smartphonebeelden tonen hoe de chauffeur tijdens het incident volledig door het lint gaat en begint te roepen en te tieren. In die mate zelfs dat andere reizigers hem aanmanen “om eens normaal te doen”.

“Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat chauffeur door het lint gaat”, zegt Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn. “Zonder vooruit te willen lopen op het onderzoek: chauffeur en reizigers verdienen respect. En zelfs als reizigers in de fout zouden zijn gegaan, dan nog verwachten we dat chauffeurs respectvol omgaan met de reizigers. We zullen dit filmpje en deze feiten onderzoeken, en we zullen de chauffeur de kans geven om zijn kant van het verhaal te doen.”

