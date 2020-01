Voor- en tegenstanders van Brexit voeren opvallende strijd in hitlijsten: André Rieu vs. vuilbekkende stemacteur

André Rieu scoort dezer dagen een hit op de Britse versie van iTunes en Amazon, met dank aan de tegenstanders van de Brexit. Die luisteren uit protest namelijk massaal naar een uitvoering van ‘Ode aan de Vreugde’, het officiële Europese volkslied, door de Nederlandse violist.

De ‘remainers’ willen met deze actie hun onvrede over het Britse vertrek uit de Europese Unie laten blijken. Doel is om vrijdag, de dag waarop de Britten de EU officieel verlaten, op één te staan.

Momenteel staat Rieu op één in de hitlijsten, maar een zege is nog niet zeker: voorstanders van de Brexit zijn een tegenactie begonnen om het nummer ‘17 Million Fuck-Offs’ van de stemacteur Dominic Frisby - met de zin “And when the time came to speak, the British said fuck off” - op de hoogste plek in de hitlijsten te krijgen.

Video: YouTube