Opnieuw verdachte gearresteerd voor moord op Nederlandse advocaat

De Nederlandse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Het is een 31-jarige Rotterdammer die maandag in Amsterdam is gearresteerd. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de moord.

De man is donderdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter en is voor veertien dagen vastgezet. Hij zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Na zijn arrestatie zijn op twee plekken in Amsterdam en Rotterdam huiszoekingen gedaan.

In de moordzaak zitten nog twee verdachten vast. Half januari verlengde de rechtbank het voorarrest van Giërmo B. al. De 36-jarige man uit Almere was in de periode rond de moord de bestuurder van de vluchtauto. Bij de behandeling van de zaak liet het openbaar ministerie (OM) al weten te verwachten op afzienbare termijn meer verdachten aan te houden.

Afgelopen maandag verlengde de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam ook het voorarrest van Anouar T., de neef van verondersteld topcrimineel Ridouan Taghi. T. zou de moord op Wiersum hebben gecoördineerd, zo maakte het OM eerder bekend. B. werd eind september opgepakt, T. in november. T. staat op 4 maart voor het eerst voor de rechter.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., die als kroongetuige belastende verklaringen heeft afgelegd over Ridouan Taghi. Eerder werd ook de broer van B. vermoord.