Tandartsen mogen duurder worden: tand laten trekken of gaatje vullen slaat meer dan 16 euro op

Tandartsen die de officiële ereloontarieven hanteren mogen vanaf 1 maart voor een aantal ingrepen méér aanrekenen. Het gaat om tandextracties, radiografieën, sommige vullingen en sommige protheses. Dat zijn de tandartsen overeengekomen met de ziekenfondsen.

Concreet mogen tandartsen voor 20 procent van de ingrepen afwijken van het standaardtarief. Een extractie, nu 41 euro, kan oplopen tot 57,5 euro. De vulling van eenvoudig gaatje kan vanaf maart 48,5 euro in plaats van 32 euro kosten. Enkel bij minderjarigen en mensen met een laag inkomen mag niet afgeweken worden. Voor hen blijven de oude prijzen gelden.

Pest of de cholera

Beide partijen hopen dat met het akkoord een einde komt aan het groeiende aantal tandartsen dat besluit de officiële tarieven niet langer na te leven. Vandaag volgt nog 57,5 procent van de Vlaamse tandartsen de tarieven, de rest is ‘niet-geconventioneerd’ en bepaalt zelf de prijs.

“Voor een groot deel van de behandelingen zijn de kosten sneller gestegen dan de index”, zegt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. Het nieuwe akkoord komt daaraan tegemoet. De patiënten moeten dieper in de eigen buidel tasten, maar krijgen in ruil meer tariefzekerheid. Het akkoord geldt in principe voor twee jaar. Maar als tegen eind 2020 niet minstens 65 procent geconventioneerd is, dan beginnen de onderhandelingen opnieuw.

Volgens de socialistische mutualiteit waren het ontzettend moeilijke onderhandelingen, waarbij gekozen moest worden “tussen de pest en de cholera. We hadden de keuze tussen geen akkoord en dus volledige tariefvrijheid, of een akkoord met beperkte tarifaire vrijheid”, klinkt het.