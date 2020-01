Klasgenoten rouwen om verongelukte Axelle (15): “Ze werd door iedereen graag gezien”

Zele / Berlare / Aalst -

Uitbergen en Gijzegem zijn in rouw. Het verdriet om Axelle Van Droogenbroeck, het 15-jarige meisje dat woensdag om het leven kwam bij een ongeval op de N445, is groot. Zowel op haar middelbare school in Gijzegem, bij Aalst, als op haar vorige school in Uitbergen, waar ook haar broertje les volgt. Hij zat op de arm bij Axelle toen ze werden aangereden tijdens het oversteken.