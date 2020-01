Deze brieven mochten zussen Tine Nys niet voorlezen in rechtszaal: “De telefoon die ik kreeg van jou zal voor altijd in mijn hoofd weerklinken”

“Morgen, op 31 januari, is onze vader jarig. Precies tien jaar geleden kreeg hij te horen dat zijn dochter euthanasie wilde plegen. Onze familie was daar inderdaad niet klaar voor, maar Tine was het allerminst.” Na alle pleidooien wilden de zussen van Tine Nys nog graag een laatste keer de jury en het hof toespreken. Voorzitter Minnaert liet het niet toe, aangezien het laatste woord voorbehouden is aan de beschuldigden. Het Nieuwsblad kreeg de brieven van Sophie en Lotte Nys. Hieronder kan u ze lezen.

De integrale brief van Lotte Nys, de jongste zus.

“Het overlijden van Tine was een soort catch 22 voor ons. Je wilt niet dat ze sterft dus probeer je zo veel mogelijk te doen om haar tegen te houden, maar je probeert haar beslissing te respecteren en te begrijpen ook al zit je vol vragen en ongeloof dus laat je het ook toe. En als je dan weet wanneer ze gaat sterven, wil je haar omringen zodat ze niet alleen hoeft te gaan. Dus je dwingt jezelf uit liefde voor haar om erbij te zijn en toe te kijken hoe het leven uit haar verdwijnt.”

“Mede doordat de euthanasie en heel het gebeuren daarrond zo onprofessioneel verlopen is, zijn we ons gewoon nog meer vragen gaan stellen en hebben dan uiteindelijk besloten om een klacht neer te leggen. Als dan blijkt dat op die moment een zware relatiebreuk en druggebruik aan de basis liggen van haar doodswens, is er sprake van een bepaalde ‘therapeutische hardnekkigheid’ om die feiten te blijven ontkennen en alles maar te steken op haar psychiatrisch verleden.”

“Onder het mom van zelfbeschikkingsrecht is er niet meer gewerkt om die rugzak, die wij gezien haar borderline problematiek zeker niet onderschatten, lichter te maken maar om die te gebruiken als ‘verzwarend element’ om het leven terminaal de rug toe te keren. Dit doet haar ongelooflijk veel oneer aan. Hoe frustrerend en stigmatiserend is het om Tine in deze rechtszaal steeds weer te zien herleiden tot alleen maar een psychiatrisch geval die blijkbaar ‘zo goed als kansloos’ aan het leven begonnen is.”

“Dit terwijl er, los van ‘die familie’ ook zoveel vrienden haar als een enthousiaste, empathische, sociale en creatieve vrouw zagen. Is het niet oneerlijk naar Tine toe dat haar de kans ontnomen werd om via haar nieuwe diagnose die Tine verder te ontdekken en daar weer veel energie uit te halen? Ik voel onmacht bij het idee dat als Tine bij 3 andere dokters terecht was gekomen dit een heel ander verhaal had kunnen zijn? Misschien uiteindelijk met hetzelfde resultaat maar met oneindig veel meer zorg en tijd.”

“Niet een arts die enkel werd gevraagd om toch zeker de euthanasie uit te voeren. Niet een arts die niet wilde meewerken en ongewild mee betrokken werd in heel de procedure. Niet een arts die na één consultatie al meegaat in het verhaal van Tine en beslist dat ze uitbehandeld is voor het leven.”

“Nogmaals : wij zijn niet tegen euthanasie. Ik ben er van overtuigd dat dit een mooie afsluiter van het leven kan zijn maar mag het alstublieft volgens de regels van de wet en met het volle respect naar de mens toe?”

De integrale brief van Sophie Nys.

“Liefste Tine, je was niet uitbehandeld, dat is nu meer dan ooit duidelijk geworden. Naast jouw nieuwe diagnose van autisme kwam er nog een diagnose bij. Je was drugsverslaafd. De laatste vier maanden van je leven heb je geen enkel zorgtraject meer gekregen, de therapeute was weer uit beeld. In tegenstelling wat hier beweerd wordt, onderbrak je geregeld deze wekelijkse ventilatiebeurten. En alle hulpverleners die in beeld kwamen hebben alleen inspanningen gedaan in verband met je euthanasievraag. Niemand ging aan de slag met de vraag àchter de euthanasievraag. Er was geen behandeling om je eerst clean te krijgen, maar men deed wel de moeite om een fotograaf in te schakelen.”

“Toen je kwam eten in Brussel dacht ik dat, naast jouw liefdesverdriet wat je toen nog steeds tormenteerde, je fysiek verteerd werd door de enorme stress die jouw zoektocht naar het legaliseren van je dood veroorzaakte. Maar pas vandaag dringt door dat je toen vreselijk aan de drugs zat. Nu pas begrijp ik waarom je in paniek mijn voorstel afsloeg om te blijven logeren. Nu pas begrijp ik waarom je graatmager was en jouw gezicht vol krabwonden stond. Nu pas begrijp ik waarom je zo veel extreme stemmingswisselingen kende en we voor het eerst in ons volwassen zussenleven onnodig ruzie gemaakt hebben.”

“De telefoon die ik kreeg van jou op 27 april zal voor altijd in mijn hoofd weerklinken. De verschrikkelijke doodsangst die je uitte gaf me hoop. Maar na je bezoek bij een vriend diezelfde namiddag ging je naar dat huis waar je al die tijd je pijn en twijfel verzachtte met heroine. Je schreef je vriend toen een sms: ik ben volmaakt rustig. Op weg naar Lotte. Ik moet nu verder met de wetenschap dat je niet nuchter aan je einde kwam en je angsten met een verdovend middel overmeesterde.”

“Tine, je beleefde de verschrikkelijkste maanden van je leven voor je stierf en als zus voel ik me bevoorrecht dit te stellen. Jij kon beroepen op je patiëntenrecht om elk zorgtraject te weigeren maar artsen dienen zich te houden aan een rechtssysteem. We hebben op een pijnlijke manier ervaren door getuigenissen dat er wel kansen aan patiënten en families zijn gegund om de lijdensdruk van hun geliefde naasten te verlichten en hun weer levenslustig te krijgen of, op zijn minst zorgvuldig naar een levenseindewens toe te werken. Het is harde advocatentaal te stellen dat mevrouw Thienpont Tine de dood in gejaagd heeft. Ik geloof oprecht dat ze Tine op haar manier wou helpen. Het blijkt namelijk dat je niet graag een negatief advies schrijft uit angst voor suïcide. Maar waarom heb je ons, de familie met hun 4 kinderen dan zo snel afgewezen en afgeschreven? Er was namelijk nog veel werk aan de winkel.”

“Ik was niet voorbereid en wist niet wat voor hopeloos psychiatrisch gedrocht er van Tine hier gemaakt zou worden en ben daarom erg dankbaar dat iedereen haar op het filmpje (dat Sophie van Tine maakte, nvdr) gezien heeft. Zoals wij haar gekend hebben: blijgezind en vol moed.”