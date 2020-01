OHL-coach Euvrard haalt zwaar uit naar arbitrage in 1B: “Aantal mensen wil niet dat we titel in tweede periode pakken”

OHL-trainer Vincent Euvrard heeft donderdagavond op ROB-tv hard uitgehaald naar de arbitrage in 1B. “Het is duidelijk dat er een aantal mensen zijn die niet willen dat OHL de titel pakt in de tweede periode”, aldus Euvrard verwijzend naar matchen tegen Lommel, Lokeren en Westerlo waarin de club volgens hem “bestolen werd”.

Oud-Heverlee Leuven, dat de eerste periode won, staat in de tweede periode pas vijfde in de stand met 11 punten uit 9 wedstrijden. Virton is op dit ogenblik leider met 15 punten. OHL is aan een slechte reeks bezig, want haalde uit de jongste zes wedstrijden maar vijf punten. “Met een correcte arbitrage hadden we gerust vijf punten meer kunnen hebben en dan stonden we eerst”, aldus Euvrard.

OHL haalde tijdens deze transferperiode tot dusver nog maar één aanwinst binnen. Het gaat om de Canadese aanvallende middenvelder Tristan Borges, die overkomt van FC Forge waarmee hij in 2019 kampioen speelde in Canada en waarvoor hij 13 keer scoorde. “We zijn nog met een aantal dossiers bezig en zullen zien of tijdens de laatste uren deals kunnen beklonken worden”, aldus Euvrard.