Prins Harry krijgt ongelijk in rechtszaak tegen tabloid die hem beschuldigde van gefoefel bij natuurfoto’s

De Britse perswaakhond IPSO heeft een klacht van prins Harry over een artikel in de Daily Mail uit april afgewezen. De prins diende de klacht in nadat de krant kritische kanttekeningen plaatste bij foto’s van dieren die Harry tijdens zijn reis naar zuidelijk Afrika had gemaakt.

Enkele van die dieren zouden verdoofd zijn geweest toen ze werden gefotografeerd door Harry, en een olifant was met zijn poot vastgebonden, schreef de Mail. “Als je kijkt naar de spectaculaire foto’s die de hertog van Sussex maakte van het wild, dan kun je hem een natuurtalent achter de lens noemen. Maar waar de camera nooit liegt, vertellen Harry’s foto’s van een neushoorn, olifant en leeuw niet het volledige verhaal.”

Harry diende een klacht in omdat de foto’s in zijn ogen helemaal niet misleidend waren. Bij de kiekjes stond vermeld dat de dieren werden verplaatst. Ook stelde de prins dat hij de foto’s had gedeeld vanwege ‘Earth Day’, en niet om met zijn fotografietalent te koop te lopen. Ook zei hij dat de kiekjes moesten worden geknipt omdat ze anders niet zouden passen in het kader van Instagram.

De IPSO oordeelde dat uit de beelden en het bijschrift niet blijkt dat de dieren zijn verdoofd of zijn vastgebonden. De prins had de foto’s anders kunnen knippen.

