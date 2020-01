Bierverkoop bereikt historisch dieptepunt in Duitsland

Nooit eerder hebben de Duitse brouwerijen minder bier gesleten dan vorig jaar. Brouwerijen en biergroothandels klokten af op een verkoop van 9,22 miljard liter, wat lager is dat het vorige diepterecord uit 2007 (9,35 miljard liter). Dat meldt de Duitse statistiekdienst donderdag.

Maar de Duitse brouwers wanhopen niet. De sector is optimistisch omdat nieuwe merken en alcoholvrije bieren dit jaar op de markt komen. Tegenover 2018 was er vorig jaar een daling met 1,9 procent.

Al lang daalt de bierverkoop omwille van de ouder wordende bevolking, met een kleiner wordende leeftijdsgroep 20-40-jarigen, en de trend naar een gezondere levensstijl met minder alcoholconsumptie. Sinds 1993 ging de verkoop met 17,8 procent lager. In 2018 was de verkoop nog licht gestegen met dank aan het WK voetbal in Rusland en een hete zomer. Vorig jaar was de zomer wel goed, maar ontbrak het aan een groot sportevenement. De Duitse cijfers bevatten wel geen alcoholvrije bieren, noch geïmporteerd bier van buiten de EU.

Ook in België stabiliseerde de bierverkoop in 2018 (meer dan 7 miljoen hectoliter of 700 miljoen liter) dankzij koning voetbal en de zeer warme zomer. Cijfers voor 2019 zijn er nog niet. In de Belgische cijfers zijn de alcoholvrije en -arme bieren wel opgenomen.