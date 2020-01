Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme (26) strijdt opnieuw tegen leukemie: “Het zou mijn jaar worden. En dan valt alles in duigen”

“Het zou eindelijk weer mijn jaar worden. Alles ging weer goed. En dan valt alles in duigen.” Nu al voor de derde keer is leukemie vastgesteld bij Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme (26). Het sloeg in als een bom, zegt hij zelf. Met nóg een strijd tegen kanker had hij geen rekening gehouden. Maar hij geeft niet op. En het helpt dat zelfs fans van andere clubs voor hem supporteren. “Dat geeft me de drive om te blijven vechten voor mijn droom als profvoetballer. Daar geef ik niets meer voor op.”