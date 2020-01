Twee doden bij lawine in Frankrijk, derde persoon zwaargewond

Bij een lawine in Toussuire, in het Franse departement Savoie, zijn twee mensen omgekomen en is een derde iemand zwaargewond geraakt. Dat melden de reddingsdiensten. Naar een mogelijk vierde slachtoffer wordt nog gezocht. Het risico op lawines blijft ondertussen groot, en de reddingsdiensten roepen dan ook op tot waakzaamheid.

De lawine vond plaats buiten de normale skipistes. “Het lawinerisico bedraagt 4 op 5, dus het is sowieso gevaarlijk. De sneeuwlaag is heel onstabiel”, aldus een verantwoordelijke van het skigebied La Toussuire in de krant Le Dauphiné Libéré.

De hulpdiensten werden donderdag opgeroepen voor vier lawines in Savoie, en roepen op om vrijdag opnieuw waakzaam te zijn. Météo-France roept skiërs al sinds dinsdag op om voorzichtig te zijn.