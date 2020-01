Beerschot vraagt nietigverklaring match tegen Virton na vreemde goal

Beerschot heeft bij de KBVB een klacht ingediend naar aanleiding van de betwistbare winning goal van Virton afgelopen weekend. In de 75e minuut nam Lecomte een vrije trap, terwijl scheidsrechter Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was.

Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de 1-0 zege te bezorgen. Beerschot was furieus en haalde scherp uit naar de ref, die volgens de Ratten het doelpunt nooit had mogen goedkeuren. Het verdict was hard: Beerschot moet de leidersplaats aan Virton laten.

Ook het Professional Referee Department van de KBVB bevestigde in zijn wekelijkse evaluatie dat het doelpunt van Ribeiro Costa afgekeurd had moeten worden. Beerschot voelt zich daardoor gesterkt om alsnog klacht neer te leggen. Op de valreep, want daar hadden de Ratten tot en met donderdag voor.

Foto: BELGA

Spannende strijd om periodetitel

“Beerschot ontving al excuses van de KBVB, maar gezien de impact en de gevolgen van de foute scheidsrechterlijke beslissing vindt Beerschot het nodig dat deze zaak verder onderzocht wordt door de Geschillencommissie en vraagt het de nietigverklaring van de wedstrijd”, klinkt het nog.

De belangen zijn op vijf speeldagen van het einde van de tweede ronde heel groot. Het verschil tussen de leider, nu dus Virton, en de zevende in de stand bedraagt amper 4 punten. Er komen dus nog heel wat ploegen in aanmerking voor de tweede periodetitel.