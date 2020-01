Europees Parlement zet door en eist universele oplader voor smartphones

In het Europees Parlement heeft een kamerbrede meerderheid donderdag geëist dat de Europese Commissie tegen juli werk maakt van de invoering van een universele oplader voor mobiele telefoons en vergelijkbare toestellen, zoals tablets en e-boeken.

Met 582 tegen 40 stemmen (37 onthoudingen) stelde het parlement in een resolutie dat er “een dringende nood aan regelgevend optreden” bestaat om een universele oplader te realiseren en de elektronische afvalberg af te bouwen. Het halfrond wil dat de Commissie tegen juli de noodzakelijke normen vaststelt, indien nodig via een wetgevend initiatief.

De Commissie probeert de producenten al tien jaar te overtuigen om op vrijwillige basis één standaardoplader te voorzien. Het aantal verschillende laders is weliswaar aanzienlijk verminderd, van meer dan 30 naar drie, maar een universele is er nog steeds niet. Woensdag, bij de presentatie van haar werkprogramma voor 2020, stelde de Commissie een initiatief in het derde kwartaal van dit jaar in het vooruitzicht. In de komende dagen publiceert ze eerst een studie met mogelijke pistes.

Behalve de vaststelling van normen voor een universele lader wil het parlement dat de Commissie ook maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat draadloze opladers interoperabel zijn met verschillende mobiele toestellen, dat de inzameling en recyclage van kabels en opladers wordt opgeschroefd en consumenten niet langer verplicht zijn om bij elk nieuw toestel een nieuwe oplader te kopen.

Volgens de Europese instanties wordt er jaarlijks zowat 300 miljoen euro verspild door onbruikbare opladers. De afvalberg zou volgens diezelfde ramingen elk jaar met meer dan 50.000 ton aangroeien. Apple argumenteert dan weer dat zijn gebruikers verplicht zouden worden een nieuwe lader op de kop te tikken, wat de afvalberg enkel zou aandikken. Ook vreest het bedrijf dat het Europese initiatief de innovatie zal belemmeren.