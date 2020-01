WHO roept coronavirus uit tot wereldwijde noodsituatie: “Grote vrees is verspreiding naar landen met zwakke gezondheidszorg”

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de uitbraak van het coronavirus uitgeroepen tot een wereldwijde noodsituatie. Het is de zesde keer sinds 2009 dat de WHO die status toekent aan een medische noodsituatie. Het coronavirus maakte intussen al 170 dodelijke slachtoffers.

Het coronavirus krijgt van de VN-organisatie de ‘PHEIC-status’, ofte: ‘Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid’. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid zeer ernstig, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht zijn. De beslissing kwam er na de eerste bevestigde gevallen van overdracht van mens naar mens buiten China.

KAART. Bekijk hier in welke landen het coronavirus al is opgedoken

Een comité van de WHO bepaalt wanneer de gezondheidsrisico’s erg uitzonderlijk zijn, en niet aan één bepaald land gebonden. Het comité werd opgezet na de uitbraak van het SARS-virus in de jaren 2002 en 2003 die veel onrust veroorzaakte. De eerste ‘PHEIC’ werd in 2009 uitgeroepen vanwege de varkensgriep of Mexicaanse griep. De voorlaatste keer was afgelopen jaar vanwege ebola in het noordoosten van Congo.

“Grote vrees is verspreiding naar landen met zwakke gezondheidszorg”

“Onze grote bekommernis is de mogelijkheid dat het virus zich verspreidt in landen waar de gezondheidssystemen zwakker zijn. Het is geen motie van wantrouwen ten opzichte van China”, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, die het optreden van de Chinese autoriteiten zelfs prees. De WHO wil reizen naar of handel met China met deze beslissing ook niet afraden.

LEES OOK. Rusland sluit grens met China, WHO waarschuwt: hoelang gaat coronavirus zich nog verspreiden en kan de ziekte gestopt worden?

Het uitroepen van het internationale alarm is eerder een oproep tot alle landen van de wereld om hun antwoord op de ziekte te coördineren onder leiding van de VN-organisatie. “Wij zitten hier allemaal samen en we kunnen de verder verspreiding enkel samen stoppen”, aldus Tedros. Hij riep op tot internationale samenwerking om ontwikkelingslanden te helpen, om te werken aan vaccins en diagnoses, en het herdenken van plannen voor volksgezondheid.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. Foto: EPA-EFE

Van Ranst: “Hoog tijd”

“Dat werd hoog tijd”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Het WHO neemt het woord ‘pandemie’ nog niet in de mond, maar het coronavirus heeft zich de voorbije weken over het hele land verspreid en dook ook op in negentien andere landen. Logisch dus dat men dit als internationale noodsituatie erkent. Als we de wereld willen helpen, moeten we eerst China helpen.”

Dat kan onder meer door de medische voorraden in het land aan te vullen. “Handschoenen, mondmaskers, ander medisch materiaal,... De voorraden zijn uitgeput en moeten dringend aangevuld worden. Dat kan vanuit het buitenland.”

Daarnaast geeft de WHO nu ook aan alle leden van de Verenigde Naties aanbevelingen over hoe ze moeten omgaan met het virus. “Je kan het beschouwen als een wake-up call”, zegt Van Ranst. “Landen die nog niet bezig waren met het coronavirus, en dat zijn er heel wat, moeten nu ook maatregelen nemen.”

Foto: EPA-EFE

Weinig verschil voor België

Voor België zal er in de praktijk weinig veranderen. “We verkeren al twee weken in de hoogste staat van paraatheid”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. “We hebben het coronavirus gedetecteerd, en kunnen eventuele patiënten isoleren om de verspreiding te vertragen. We beschikken ook over goed uitgerust laboratoria en medische experts.”

LEES OOK. Minister van Volksgezondheid De Block: “Gerepatrieerde Belgen moeten 14 dagen in quarantaine in Militair Hospitaal blijven”

Als de WHO toch nog bijkomende restricties oplegt, zal België die ook implementeren. “We zijn gebonden aan de International Health Regulations, een overeenkomst tussen landen om elkaar te helpen bij internationale gezondheidscrisissen. Als de WHO vraagt om in het kader daarvan bepaalde reisrestricties op te leggen, dan zullen we dat ook doen.”

Wat we niet hebben, zijn vaccins. “Die zijn nog niet ontwikkeld, en die gaan de komende maanden ook niet klaar zijn”, zegt Van Ranst. “We hebben geen antivirale middelen ter beschikking voor dit specifiek type virus.”