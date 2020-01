FC Barcelona stoot probleemloos door in Spaanse beker

FC Barcelona heeft Leganes uitgeschakeld in de achtste finales van de Copa del Rey. Antoine Griezmann en Clément Lenglet zorgden voor de rust al voor een geruststellende voorsprong. Na de pauze deed Barça er nog drie doelpunten bij: 5-0.

Griezmann knalde de Catalanen op voorsprong in Camp Nou. Na een goed halfuur spelen verdubbelde Lenglet de voorsprong met een kopbal na een hoekschop van Messi. In de tweede helft stond de kapitein van FC Barcelona zelf aan het kanon: met een gelukje schoot hij de 3-0 binnen. De ingevallen Arthur Melo tekende voor de 4-0 na een warrige fase. Voor het mooiste doelpunt was het wachten tot de laatste minuut in Camp Nou: Rakitic zonderde Messi knap af en de Argentijn prikte zijn tweede van de avond binnen. Voor Messi is de bekeroverwinning tegen Leganes bovendien zijn 500ste overwinning in het shirt van FC Barcelona.