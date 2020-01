Nieuwe borden heten automobilisten welkom in Vlaanderen: “Gemaakt van botsvriendelijk materiaal”

Vlaanderen heet voortaan automobilisten welkom op grote borden langs de autosnelwegen. Donderdag is het eerste geplaatst aan de A12 vlak aan de grens met Nederland.

Het is een bord van 3,3 bij 3 meter, met daarop een verwelkoming in vier talen(Nederlands, Frans, Duits en Engels) en een halve leeuwenkop. In totaal komen er veertien van die borden.

Lydia Peeters (Open VLD) Vlaams minister van Mobiliteit, licht toe: “Met de campagne Welkom in Vlaanderen willen we weggebruikers op een warme manier welkom heten in onze regio en op de Vlaamse wegen (...) Er is rekening gehouden met de verkeersveiligheid van de weggebruikers: het aantal woorden is beperkt, zodat de automobilist niet afgeleid wordt.” En als het toch zou fout lopen is er deze geruststelling: “De borden zijn gemaakt van botsvriendelijk materiaal.”