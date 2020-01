Vast in Frankrijk of dood in Syrië: bijna helft verdachten van aanslagen in Brussel zal hoorzitting maandag niet bijwonen

Brussel - Van de dertien verdachten van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel, zullen er vijf of zes waarschijnlijk niet aanwezig zijn op de hoorzitting van maandag over de gebruikte onderzoeksmethoden. Dat meldde AFP donderdagnamiddag en het nieuws werd bevestigd door de woordvoerder van het federale parket, Eric Van Duyse.

De beschuldigden zijn niet verplicht om de hoorzitting voor de kamer van inbeschuldigingstelling bij te wonen. De verdachten die vastzitten in Frankrijk, zoals Salah Abdeslam, hebben aangegeven niet aanwezig te zullen zijn. Ze kunnen zich echter tot op het laatste moment bedenken. Een van de beklaagden staat nog altijd onder een internationaal aanhoudingsmandaat, en het is nog altijd niet zeker of hij omgekomen is in Irak of Syrië.

De zitting van maandag verloopt achter gesloten deuren, en zal vermoedelijk niet lang duren. Er werden immers niet veel bijzondere onderzoeksmethoden gebruikt in het onderzoek. De uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling zal naar verwachting snel volgen, mogelijk nog de dag zelf.

Laatste stap voor doorverwijzing

De hoorzitting van maandag is de laatste stap voor de zitting waarbij beslist wordt over de doorverwijzing van de verschillende verdachten, die in de komende maanden zal plaatsvinden. De raadkamer en daarna de kamer van inbeschuldigingstelling zullen beslissen over het lot van de verdachten die in het requisitoir van het parket vermeld worden. Het parket kan voor sommigen de buitenvervolgingstelling vragen, en voor anderen een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank of assisen.

Het assisenproces zelf moet in september 2021 van start gaan in de oude NAVO-gebouwen in Evere. Maar een definitieve beslissing over de plaats waar het proces zal plaatsvinden, is nog niet genomen.