Jelle Vossen verlaat Club Brugge en trekt voor 3,5 jaar naar Zulte Waregem: “Ik wil graag naar de bekerfinale op de Heizel”

Met de komst van Michael Krmencik is nog maar eens duidelijk geworden dat er geen toekomst meer is voor Jelle Vossen (30) bij Club Brugge. De gewezen Rode Duivel zat de voorbij maanden al niet meer in de wedstrijdkern en verlaat Club Brugge nu.

Jelle Vossen was bij Club Brugge dit seizoen overbodig geworden in het systeem van coach Philippe Clement: de doelpuntenmaker kwam dit seizoen slechts twee keer in actie voor blauw-zwart. Vossen kon op heel wat belangstelling rekenen van Belgische clubs maar kiest nu voor een verblijf aan de Gaverbeek. De aanvaller tekent voor 3,5 jaar bij Zulte Waregem.

“Iedereen kende mijn situatie bij Club Brugge”, zegt hij aan Essevee TV. “Ik heb een moeilijke periode achter de rug waarin ik weinig kansen kreeg. Maar ik kan mezelf in de spiegel bekijken. Dat geeft me een gerust gevoel. Het is tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan en die heb ik hier gevonden.”

West-Vlaamse clubs zijn de Limburger niet vreemd. Vossen speelde eerder al voor Cercle en Club en nu komt Zulte Waregem in dat lijstje: “Ik ga niet ontkennen dat ik hier goed gesetteld ben in West-Vlaanderen. Met ons gezin amuseren we ons hier. Als ik snel reken ben ik toch al vijf en een half jaar actief in West-Vlaanderen. Ik zie ook geen reden om hier snel te vertrekken. Ik heb altijd graag in het Regenboogstadion gespeeld. Er hangt een leuke sfeer en het is een goeie grasmat. Nu zal ik dat doen in het shirt van Zulte Waregem.”

Bekerdroom

Wat kan Vossen nog bijdragen aan Zulte Waregem? “Ik wil in de eerste plaats voor doelpunten zorgen. Mijn beste kwaliteit is om in en rond de box op de juiste plaats te staan en kansen af te werken. Ik hoop dat we samen een mooi verhaal kunnen schrijven. Zulte Waregem is een club met ambitie die nog op twee fronten actief is. Ik wil heel graag naar die bekerfinale in de Heizel. Het zal speciaal zijn om tegen Club te spelen in de halve finale. Er is voldoende kwaliteit aanwezig om iets moois te realiseren. Bovendien strijdt Zulte Waregem ook nog voor een plek in Play-off 1.”

Club Brugge is de opponent van Zulte Waregem in de halve finales van de Croky Cup. Vorige week woensdag hield Essevee blauw-zwart op 1-1 in Jan Breydel, de return vindt volgende week woensdag plaats.

Het jeugdproduct van Racing Genk speelde op een seizoen bij Cercle Brugge na tussen 2007 en 2014 uitsluitend voor de Limburgers. Na een avontuurtje in Engeland bij Middlesbrough en Burnley keerde Vossen in de zomer van 2015 terug naar België, bij Club Brugge.

Vossen speelde voor Genk, Cercle Brugge en Club Brugge samen 412 wedstrijden in de hoogste klasse. Daarin was hij goed voor 161 doelpunten, waarvan 105 voor Genk en 48 voor blauw-zwart, en 52 assists. Vossen speelde ook twaalf keer in het shirt van de Rode Duivels.