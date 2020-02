Onze reporter keek samen met tienermeisjes naar ‘Help, mijn borsten staan online’: “Dickpicks? Die krijgen we constant”

Help, mijn borsten staan online. Het is de klinkende naam van een nieuw Vier-programma over de duistere hoeken van het internet. Maar evengoed had het een noodkreet kunnen zijn van uw dochter. Dat leert een gesprek met een klas uit het Antwerpse, een groep meisjes tussen 15 en 17 jaar oud met wie we naar de eerste afleveringen keken. “Ik wil hier niet samen met mijn ouders naar kijken. Zij snappen onze wereld toch niet.”