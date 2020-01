Anderlecht gaat voor Juventus-aanvaller Marko Pjaca en Jamaicaanse linksachter Kemar Lawrence

Andelecht heeft zijn linksback en spits bijna beet. De linksachter moet Kemar Michael Lawrence worden, een 27-jarige Jamaicaan die voor New York Red Bulls speelt. Voorin komt Mario Pjaca (24) wellicht Anderlecht versterken.

Marko Pjaca is een Kroatische international: in 2016 betaalde Juventus nog 23 miljoen euro voor de aanvaller aan Dinamo Zagreb. Hij kon bij de Oude Dame echter nog niet doorbreken. De Kroaat werd vorig seizoen uitgeleend aan Fiorentina en het jaar daarvoor aan Schalke 04. Pjaca keerde in december vorig jaar pas terug van een zware knieblessure. Hij leek deze transferperiode op weg naar Cagliari, maar zou nu toch in het Lotto Park komen voetballen.

Bij de New York Red Bulls haalde RSCA deze winter ook al rechtsachter Murillo en dat is tot nu toe een meevaller. Lawrence zijn bijnaam is Taxi omdat hij de bal steeds op zijn bestemming aflevert. Hij is een stevige linksback met een goeie voorzet en een ster in Jamaica. De international speelde zelfs in een spotje voor Pepsi waar ook Lionel Messi in meedeed en...Vincent Kompany.