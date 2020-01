Eén goal om twee matchen, al jaar op de radar en nu gekocht met korting: portret van Krmencík, de nieuwe spits van Club Brugge

Niet het Argentijnse talent Adolfo Gaich, wel de 26-jarige Tsjechisch international Michael Krmencík is de nieuwe spits van Club Brugge. Een aanvaller die blauw-zwart al langer op het oog heeft en een jaar geleden ei zo na al in Brugge stond. “Zijn profiel is interessant voor Club Brugge omdat hij in meerdere speelstijlen past”, vertelt Tsjechisch voetbaljournalist Jan Podrouzek van iSport.