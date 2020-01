Assisenjury al uren in beraad over (on)schuld in euthanasieproces: “We zijn 10 jaar gegijzeld, laat ons eindelijk vrij”

Meer dan zes uur is de assisenjury al in beraad over euthanasie-artsen Joris Van Hove, Lieve Thienpont en Frank De Greef. De twaalf zijn er nog altijd niet uit of de artsen wel of niet schuldig zijn aan gifmoord op Tine Nys. “Wij zijn tien jaar gegijzeld, laat ons eindelijk vrij”, zeiden de dokters. “Als we hun voorbeeld volgen, mag elke arts een spuitje geven aan elke patiënt, zonder voorwaarden”, zei de aanklager.

“Moord. Ik vind dat ook niet in verhouding, maar zo is de wet”, zei aanklager Francis Clarysse in zijn repliek op de advocaten van de verdediging. “Hier hebben dokters de wil van hun patiënt boven de wet gesteld.” Diezelfde wet werd diametraal anders geïnterpreteerd door de verdediging, die meende dat het “juridisch onmogelijk” was om de dokters te veroordelen. Niet moeilijk dat de volksjury er ook moeite mee had om een oordeel te vellen. Vandaar dat het niemand verbaasde dat het oordeel pas diep in de nacht zou vallen.

Het laatste woord

Al om halfvijf in de namiddag waren de juryleden in beraad gegaan, samen met de leden van het hof – de voorzitter en twee mederechters. De debatten waren gesloten, het laatste woord was naar de beschuldigden gegaan. “Wie kwetsbaar is, sta je bij. Zo heb ik het geleerd”, zei Lieve Thienpont. “Zo ook Tine. In eer en geweten: ik heb alles gedaan binnen mijn mogelijkheden om haar te redden. En ik betreur ten zeerste dat ik Tine haar zin in het leven niet heb kunnen teruggeven. Nu wil men van mij een moordenares maken. Voor mij is het nog steeds onwerkelijk dat ik voor eeuwig het etiket ‘moordenaar’ op mijn voorhoofd zou hebben. Dat ook mijn kinderen en kleinkinderen mee dat etiket zouden moeten dragen, vind ik het ergste. Ook zou ik veel patiënten in de steek moeten laten. Toch buig ik het hoofd. (snikt) Na tien jaar gegijzeld te zijn door deze zaak, hoop ik dat u mij mijn vrijheid wil teruggeven.”

De drie verdachten in de rechtbank: v.l.n.r. Lieve Thienpont, Frank De Greef en Joris Van Hove. Foto: BELGA

Huisarts Frank De Greef gaf een gelijkaardige boodschap, maar hield het korter. “De zaak Tine Nys heeft mijn leven tien jaar heel sterk beheerst. En ik zal blij zijn als ik dit hoofdstuk kan afsluiten en de rouw rond Tine eindelijk kan verwerken.” Euthanasie-arts Joris Van Hove zei dit: “Ik heb in eer en geweten gehandeld. Ik heb Tine voldoende leren kennen om te zien dat ze heel sterk leed en ik ben voor mezelf tot het eerlijke besluit gekomen dat zij recht had op euthanasie.”

“Einde van euthanasie”

De laatste procesdag was begonnen met nog een pleidooi. Jef Vermassen – advocaat van Lieve Thienpont – was nog niet aan de beurt geweest en had nog recht op zijn zeg. Beter om te zeggen is: Team Vermassen. Aan zijn zijde zat gedurende dit proces onder anderen Eveline Delbeke. Een jonge advocate, maar ook professor gezondheidsrecht met een doctoraat over de Belgische euthanasiewet op haar naam. Een verhandeling waar gedurende dit proces, en door verschillende partijen, vaak naar verwezen werd.

Delbeke kreeg eerst het woord. “De burgerlijke partij stelde nogal potsierlijk dat het enige gevolg van een schuldigverklaring zou zijn dat artsen twee keer zouden nadenken voor ze euthanasie zouden uitvoeren. Helemaal niet. Het zou betekenen dat alle artsen die een verslag schrijven in het kader van een euthanasie, altijd potentiële mededaders zijn aan gifmoord. Het zou de facto het einde zijn van de euthanasiepraktijk in België. En dan heb ik het nog niet over de uitvoerende artsen. Overigens is het juridisch onmogelijk om dokter Thienpont schuldig te verklaren, omdat het advies van een arts-consulent niet bindend is.”

Jef Vermassen is de advocaat van Lieve Thienpont. Foto: BELGA

“Seriemoordenares”

Vermassen zelf – aan assisenzaak 106 toe – formuleerde het zo: “Mijnheer de procureur-generaal, ge zijt veel te mild voor ons. Ge moet haar vervolgen voor seriemoord. Ze heeft dit al twintig, dertig keer gedaan. Awel, dan is ze een seriemoordenares.” De zaal lachte. Jef Vermassen werd ernstig.

“Dit is een uniek proces”, zei de pleiter. “Wij worden vervolgd voor moord, maar het woord moord is hier niet uitgesproken.” Hij wees naar de beklaagdenbank. “Die box hier, waar die drie zitten, is niet gemaakt voor dit soort mensen. Ziet gij een deurke? Nee. Omdat het gemaakt is voor mensen die geboeid worden binnengebracht. En als er een wordt vrijgesproken, moet die over dat hekje klimmen om naar huis te gaan. Lieve Thienpont, die 67 is, moet elke dag over dat hekje klimmen omdat ze een vrije vrouw is. Het zal wel zijn. Haar aanvaringen met het gerecht? Nul. Aanvaringen met de orde van artsen? Nul.”

Hij zei dat hij graag Marieke Vervoort, de rolstoelatlete, als getuige had gehad. “Ik kende haar, ze wilde komen, maar ze is gestorven. Ze had pijn, ze leed, ze kreeg van die aanvallen, en iedereen kon dat zien. Ze wist dat ze euthanasie kon krijgen, en dat gaf haar rust. Omdat ze wist dat ze geen zelfmoord zou moeten plegen. En daar kwam Tine, en voor haar was dat hetzelfde. Zij had een evenwaardig lijden, alleen was dat psychisch. Tine was niet meer tegen te houden. Ze had een jurk gekocht waarin ze opgebaard wilde worden, ze had haar eigen urne gekocht en muziek gekozen voor haar begrafenis. Ze had al haar spullen weggegeven.”

Tot de juryleden: “De barmhartige Samaritaan, zegt u dat nog iets? Deze vrouw hier, die is barmhartig geweest. Ze heeft Tine een paar pillen Temesta voorgeschreven, om haar uit de nood te helpen. En daarom zou ze niet meer onafhankelijk geweest zijn. En houdt u vast, want nu komt de grote sprong. We gaan u twee (kijkt naar de procureur-generaal en de advocaat van de burgerlijke partij) naar de Olympische Spelen moeten sturen. Want ze springen van het voorschrijven van Temesta – een mógelijke deontologische fout – naar de hoogste straf. Schuldig, naar den bak. Ik ben geschokt, de gemeenschap is geschokt en ik hoop dat gij ook geschokt zijt. En ik vraag u om haar niet schuldig te verklaren.”

Vermassen wilde eindigen met een citaat van een vriend van Tine, over Tine. “We hebben het gevonden op… (tegen zijn dochter in de zaal) Hoe heet dat nu weer? Ja, Facebook. Het gaat zo: Als er een hemel had bestaan, zat Tine Nys ongetwijfeld aan de eretafel. En niet omdat zij een zielig psychisch geval was, maar als ongekroonde koningin van de gulheid.”

Advocaat Walter Van Steenbrugge en op de achtergrond verdachte Joris Van Hove. Foto: Jimmy Kets

Een brief van de zussen

Sophie en Lotte Nys, de zussen van Tine, wilden op het eind ook graag nog de jury toespreken. Voorzitter Minnaert liet het niet toe, aangezien het laatste woord de beschuldigden toebehoort. Wij mochten wel hun brieven lezen. “Morgen, op 31 januari, is onze vader jarig”, schreef Sophie. “Precies tien jaar geleden kreeg hij te horen dat zijn dochter euthanasie wilde plegen. Onze familie was daar inderdaad niet klaar voor, maar Tine was het allerminst. En ik was niet voorbereid op dit proces en wist niet wat voor hopeloos psychiatrisch gedrocht er hier van Tine gemaakt zou worden en ben daarom erg dankbaar dat iedereen haar op het filmpje (dat Sophie van Tine maakte, nvdr.) gezien heeft. Zoals wij haar gekend hebben: blijgezind en vol moed.”