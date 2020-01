Op de koffie bij Terem Moffi, de nieuwe krachtpatser van KV Kortrijk: “In Litouwen waren verdedigers bang van mij”

Zag u hoe Simon Deli zich vorige zondag lelijk mispakte aan KV Kortrijk-aanvaller Terem Moffi (20)? Volgens de Nigeriaanse winteraanwinst van Veekaa was het maar een voorsmaakje op meer doelpunten en meer salto’s. Op de koffie bij Moffi, zoon van een kat, ooit bijna in Sint-Truiden en via een vreemd parcours in West-Vlaanderen beland.