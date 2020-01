CLUBNIEUWS. Voorbereiding bij Standard na woelige week “niet verstoord”, KV Mechelen diep in het rood

Naast al het transfergeweld viel er ook heel wat blessurenieuws en zelfs financieel nieuws te rapen bij de clubs uit de Jupiler Pro League. Wij hebben alles voor u gebundeld:

STANDARD. “Voorbereiding niet verstoord”

Het was een woelige week bij Standard. Woensdag viel de politie binnen bij Bruno Venanzi en op de burelen van Sclessin. Na alle heisa van de voorbije dagen concentreert de Luikse T1 zich volledig op de match op Kortrijk.

“Of ik gepraat heb met Venanzi? We spreken elkaar elke dag”, zegt Preud’homme. “In ons communiqué hebben we gezegd wat we mochten zeggen. Lees dat, want daar staat alles in. Voor de rest schrijft een bepaald medium toch wat het wil”, klinkt het.(bfa)

KV MECHELEN. Diep in het rood

KV Oostende boekt door de zware erfenis van Marc Coucke 9,6 miljoen euro verlies , maar ook KV Mechelen maakte gisteren zijn jaarrekening bekend en ook Malinwa boekte vorig seizoen 8,1 miljoen euro verlies. “Een uitzonderlijk groot verlies, maar het is eenmalig”, maakt algemeen directeur Frank Lagast zich sterk. “De oorzaken zijn de lagere inkomsten in 1B, de sportieve investeringen om zo snel ­mogelijk uit 1B te geraken, operatie Propere Handen en alle kosten die dat met zich meebracht en de bouw van het nieuwe stadion.”

KV Mechelen hield zijn sportieve structuur op het niveau van 1A en nam zo heel wat risico’s. Zo blijkt uit de jaarrekening dat er drie keer geld in de club gepompt moest worden om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Maar al die inspanningen wierpen dus hun vruchten af. Vanaf 2021 wil KV Mechelen een structurele winst boeken van twee à drie miljoen euro.(thst, dits)

KV KORTRIJK. Geen risico met Mboyo

Mboyo had na de match tegen Club last van de adductor. Vanderhaeghe zal geen risico nemen met zijn topschutter met het oog op de halve finale van de beker. Azouni is terug na zijn schorsing en ziekte en zal in het middenveld plaatsnemen. Kage zal daardoor op de flank spelen. Ook Stojanovic zal minuten krijgen. Selemani trainde deze week voor het eerst alles mee, maar Vanderhaeghe wil hem rustig brengen. Hij start op de bank. De revalidatie van Rougeaux verloopt gunstig.(gco)

ZULTE WAREGEM. Kainourgios op weg naar Amerikaanse MLS?

Volgens buitenlandse bronnen staat linksachter Nikos Kainourgios in de belangstelling van Chicago Fire. Die Amerikaanse club komt uit in de hoogste divisie, de MLS. Kainourgios kon zich nooit doorzetten aan de Gaverbeek en mag ook vertrekken. Gideon Mensah geniet de voorkeur op zijn positie. De 21-jarige Griek verzamelde amper 61 officiële speelminuten in het shirt van Zulte Waregem.(jcs)

KV OOSTENDE. Ook D’Haese nog niet fit tegen STVV

D’Haese raakt niet fit voor de match tegen STVV. De jongeling kampt nog steeds met een spierprobleem. Akpala is out met een scheurtje in de adductor en blijft enkele weken aan de kant. Aanwinst Niane is speelgerechtigd dit weekend. Hjulsager keert terug uit schorsing. Vandendriessche is momentele de enige spelen die op vier gele kaarten staat. Hij keert dit weekend terug in de kern na een weekje afwezigheid door een blessure. Skulason en Bataille staan op drie gele kaarten.(jve)

STVV. Garcia en De Ridder aan beterhand

Na Jorge Teixeira en Thibault De Smet zijn ook Pol Garcia en Steve De Ridder aan de beterhand. Zij deden een deel van de donderdagtraining mee. Als een MRI begin volgende week positieve resultaten heeft, sluit het duo aan. Geen van voorgenoemde namen komt al in aanmerking voor een selectie tegen KV Oostende.(gus)

KRC GENK. Lommel wil graag Screciu huren

Genk staat open voor een uitleenbeurt van de Roemeense jeugdinternational Vladimir Screciu (20). Nadat enkele opties in Roemenië afsprongen, meldde ook Lommel (1B) zich voor de centrale verdediger. De twee Limburgse clubs praten over een huurovereenkomst, een akkoord moet ten laatste vrijdagavond uit de bus komen. Wolf zal het zaterdag tegen Charleroi zonder aanwinst Daehli moeten stellen. De Noor liep een spierblessure op en is minstens één week out.(mg)

CERCLE BRUGGE. Bulgaarse linksachter tekent

Na de fratsen van Panzo hoopt Cercle het probleem op de linksachter te kunnen oplossen met de komst van de 25-jarige Bulgaarse linksachter Dimitar Velkovski. Net als Hotic begin deze maand tekent Velkovski voor 3,5 jaar en komt hij over van Slavia Sofia. Velkovski maakte zijn profdebuut bij Lokomotiv Sofia en kwam ook uit voor Lokomotiv Plovdiv. Peeters is morgen geschorst, Taravel trainde mee, maar spelen is nog andere koek. Cercle vertrekt vandaag tot zondag naar de regio Luik.(kv)

KV MECHELEN. Boni verhuurd aan Varzim

De Burkinese verdediger Trova Boni (20) doet het seizoen uit bij de Portugese tweedeklasser Varzim SC. De Portugezen bedongen ook een aankoopoptie op Boni bij KV. Voor een ‘aanvaardbare som’ mag Boni de Mechelse club op het einde van het seizoen definitief verlaten. Op ‘Transfer Deadline Day’ hoopt KV nog een oplossing te vinden voor Bagayoko en Zeroual. Beide spelers mogen de club verlaten. Voor de rest belooft het rustig te worden op de laatste dag van de transfermarkt.(thst)