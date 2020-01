Gerepatrieerde Belgen twee weken in quarantaine

Ook Vlaming op cruiseschip in quarantaine

In totaal verblijven 15 landgenoten in Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar uitbrak. Onder hen Johan Smets, die met een Chinese is getrouwd. “We kregen donderdagmiddag van de Belgische ambassade plots het bericht dat we met een Frans vliegtuig naar Europa kunnen terugkeren”, zegt Smets. “Vrijdagavond (vandaag, nvdr.) moe­ten we verzamelen aan het Franse consultaat in Wuhan, waar we eerst nog medisch gecontroleerd worden. Wie geen ziekteverschijnselen vertoont, wordt vervolgens naar de internationale luchthaven gebracht. Meer info hebben we niet, zelfs niet naar welke Franse luchthaven we worden overgebracht.”

Maar Smets is tevreden dat hij weg kan. “Wie nu niet vertrekt, riskeert in het ergste geval maandenlang niet weg te kunnen.” De quarantainemaatregelen in België neemt hij er dan maar bij. Gisteravond werd beslist om de terugkeerders veertien dagen in quarantaine te houden. “De gerepatrieerde Belgen worden vanuit Frankrijk naar Melsbroek gevlogen”, zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan de VRT. “Van daaruit worden ze overgebracht naar het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Daar zullen ze 14 dagen in quarantaine blijven, volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Wie tijdens die periode ziek wordt, zal naar het gespecialiseerde ziekenhuis Sint-Pieters in Brussel gebracht worden.”

Grens Rusland-China gaat dicht

De (WHO) beschouwt de uitbraak van het coronavirus sinds gisteren als een internationale noodsituatie. Het virus krijgt de PHEIC-status (Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid). Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid zeer ernstig zijn. De beslissing kwam er na de eerste bevestigde gevallen van overdracht van mens naar mens buiten China, onder meer in de VS.

Het virus verspreidt zich nog altijd snel. Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) zijn “er in een dikke week tijd meer gevallen van het coronavirus dan dat er in 2003 SARS-gevallen waren in een tijdspanne van 3 maanden.” Het virus kostte al aan 170 mensen het leven. Bijna 8.000 mensen in 18 verschillende landen geraakten besmet.

Tegelijk zorgen de draconische maatregelen om de ziekte in te dijken nu al voor zware gevolgen. China roept landbouwbedrijven en slachthuizen op hun voedselproductie dringend te verhogen. De voedingsdistributie in het land is immers ernstig verstoord door het quasi volledig afsluiten van de Chinese provincie Hubei. Komt bij dat de Russische president Vladimir Poetin gisteren beval om de 4.250 km lange grens met China hermetisch af te sluiten, in een poging te verhinderen dat het virus Rusland bereikt.