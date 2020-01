Blessuregolf: Vanden Borre enkele weken out en geen spitsen meer

Anderlecht blijft geteisterd onder een blessuregolf. Een nieuw slachtoffer is Anthony Vanden Borre. Die vroeg maandag om zijn wissel in de oefenmatch tegen OHL en blijkt nu een scheurtje te hebben in zijn hamstring. VdB is enkele weken out en dat remt zijn comeback als profvoetballer weer af. Zal de 29-voudige Rode Duivel een match spelen voor de Play-offs?

Maar ook bij de A-ploeg vallen ze als vliegen. Op dit moment heeft Vercauteren geen spitsen om zondag tegen Moeskroen te spelen. Roofe (kuit) is er nog altijd niet en ook Colassin sukkelt met de enkel. “Op training zetten we nu Makarenko in de aanval.”

Daarnaast is Nasri kampioen ziek zijn. De Fransman is al voor de derde keer ziek dit seizoen en ook Amuzu is ziek. Sambi Lokonga heeft last van zijn knie en Chadli van zijn kuit. Luckassen en Kompany deden maar een deel van de training mee. “Sommige spelers moeten we managen”, besloot Vercauteren. (jug)