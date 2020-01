Vrijgesproken artsen reageren na turbulent euthanasieproces: “Niemand is hier ongeschonden uitgekomen, maar ik ga goed slapen”

Hevige emoties in de assisenzaal donderdagnacht. Rond 1.30 uur sprak voorzitter Minnaert de verlossende woorden voor de drie artsen die beschuldigd werden van doodslag op Tine Nys: driemaal vrijspraak. Applaus barstte uit in de zaal, mensen vielen elkaar in de armen. “Door het lange beraad van meer dan 8 uur had ik toch nog even schrik gekregen”, zegt meester Walter Van Steenbrugge.

Joris Van Hove. Foto: Frank Bahnmuller

Het euthanasieproces rond Tine Nys draaide rond één centrale vraag: was het euthanasie volgens het boekje of gifmoord? Voor zowel Joris Van Hove, Frank De Greef als Lieve Thienpont besloot de jury dat er niets strafbaars gebeurd was. En dus werden ze vrijgesproken.

“Ik ben gelukkig”, reageerde Joris Van Hove, de arts die de euthanasie bij Tine Nys uitvoerde, na een slopend proces. “Het zijn moeilijke jaren geweest voor iedereen. In die zin heeft niemand echt gewonnen. Niemand is hier ongeschonden uitgekomen. Maar ik ga goed slapen vannacht.”

“Nooit getwijfeld”

Lieve Thienpont. Foto: Frank Bahnmuller

Wim Distelmans, de voorzitter van de euthanasiecommissie, viel na de uitspraak in de armen van Lieve Thienpont. De vrijgesproken psychiater straalde, pinkte een traantje weg en glunderde nog wat meer. “Het belangrijkste is dat we kunnen verdergaan met het helpen van mensen die geen perspectief meer hebben op een humaan leven of een humane dood als hun lijden onomkeerbaar is. Het is ook een erkenning voor mensen die zwaar psychisch lijden. Soms is dit nog het enige wat we voor hen kunnen doen. Ik vind het wel erg voor de familie Nys. Ik ben niet kwaad op hen. Die mensen zijn dit gestart om iets te verwerken. Als ze met mij willen praten, zijn ze altijd welkom.”

Walter Van Steenbrugge, die dokter die Van Hove tijdens het proces verdedigde, zegt niet verrast te zijn door de uitspraak. “Maar ik kreeg wel wat schrik door het lange beraad. Getwijfeld heb ik eigenlijk nooit. Op grond van deze wet kon mijn cliënt nooit veroordeeld worden.”

Distelmans zelf zegt dat duidelijk gebleken is dat de euthanasiewet werkt zoals hij is. “Als de grondvoorwaarden worden goedgekeurd, is de euthanasie oké. Daar is de jury ons ook in gevolgd”, reageerde hij.

Foto: BELGA