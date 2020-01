Columniste die Trump beschuldigt van verkrachting eist zijn DNA

Een prominente Amerikaanse columniste die president Donald Trump beschuldigt van verkrachting heeft gevraagd om een DNA-staal. E. Jean Carroll (76) wil laten uitzoeken of dat matcht met DNA-materiaal op haar jurk.

De columniste van Elle Magazine zegt dat Trump haar in de jaren negentig heeft verkracht in een kleedkamer van een chic warenhuis in New York. Trump ontkende het misbruik en stelde onder meer dat Carroll “niet mijn type” is.

Carroll had in november al een rechtszaak aangespannen tegen Trump. Ze beschuldigt hem van laster, omdat hij haar goede naam door het slijk zou hebben gehaald. Haar advocaat eist nu een DNA-staal van de president. “De zaak draait om de vraag of Donald Trump loog toen hij zei dat hij E. Jean Carroll nooit seksueel had misbruikt en beweerde dat hij haar zelfs nooit had ontmoet”, meldt de raadsvrouw in een verklaring. De advocaat van de president heeft nog niet gereageerd.

Carroll zou de jurk en schoenen die ze droeg tijdens het vermeende misbruik tot vorig jaar in een kast hebben opgeslagen. “De jurk is getest. We hebben de resultaten”, schrijft de columniste op Twitter.