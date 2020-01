Onbekende jongeman spoelt aan op Nederlands eiland, na 52 jaar is zijn identiteit eindelijk bekend

Van een man die in november 1967 was aangespoeld op het Nederlandse eiland Terschelling, is na ruim 52 jaar de identiteit bekend. Het gaat om Kees van Rijn uit Katwijk, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De 22-jarige jongeman kwam om het leven toen het schip waarop hij voer verging op de Noordzee.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de man geïdentificeerd, nadat het DNA van de nabestaanden van Van Rijn had vergeleken met DNA-profielen in de Databank Vermiste Personen van de politie. Het coldcaseteam in Den Haag heeft de nabestaanden donderdagmiddag op de hoogte gebracht.

Kees van Rijn maakte deel uit van de bemanning van de KW37 Orion die op 28 oktober 1967 in zeer zware storm verging op de Noordzee bij Terschelling. Alle zes bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Van hen is nu alleen de schipper, Jan Nijgh, nog niet gevonden.