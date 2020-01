Haar zoontje wil niet in bad, tot mama hem deze slim bewerkte foto laat zien

“Ik wil niet in bad.” De situatie - een kind dat weigert gewassen te worden - komt zo vaak voor, dat Samson & Gert er in 1991 al een nummer over maakten. Ook in Groot-Brittannië sukkelen ouders met koppige kinderen die al gek worden als ze de kraan nog maar horen opengaan. Maar één Britse moeder heeft misschien wel dé oplossing gevonden, met de hulp van wat Photoshop.

De vrouw postte een foto in de Facebookgroep Mommie Mania - waar mama’s hun vragen, zorgen en grieven kunnen ventileren. Op de foto was te zie hoe haar zoontje lag te slapen, maar overwoekerd wordt door kakkerlakken. Het bijschrift luidde: “Hij wou niet in bad, dus nam ik een foto terwijl hij lag te slapen en ik plakte er wat kakkerlakken over. Nu wil hij tien keer per dag in bad.”

Sinds de foto online verscheen, werd het beeld al 66.000 keer gedeeld op Facebook, heel wat volgers noemen het trucje geniaal. “Geniaal, de mijne zit soms tien minuten in de douche zonder nat te worden. Dit zal van pas komen”, schreef iemand. “Ik ga dit gebruiken bij mijn kind, maar dan om hem te leren zijn tanden te poetsen”, reageerde een ander.