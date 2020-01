‘Swing senator’ wil geen nieuwe getuigen oproepen tegen Donald Trump, impeachment nu mogelijk snel afgerond

De Amerikaanse senator Lamar Alexander, als zogenoemde ‘swing senator’ een van de weinige Republikeinen van wie werd gedacht dat hij eventueel met de Democraten mee zou stemmen in de impeachmentprocedure tegen Donald Trump, heeft donderdag laten weten dat hij tegen het oproepen van nieuwe getuigen zal stemmen. “We hebben geen aanvullend bewijs nodig om vast te stellen wat al is bewezen”, verklaarde hij in een communiqué. Mogelijk betekent dat dat de impeachment snel afgerond zal worden.

Lamar Alexander liet weten dat hij geen nieuwe getuigen zou oproepen. Foto: REUTERS

Voor de Democraten in de Amerikaanse Senaat, die hadden gehoopt met de steun van Alexander en de Republikeinse senatoren Susan Collins en Lisa Murkowski voldoende stemmen te hebben voor hun voorstel om getuigen op te roepen, is dit een grote tegenvaller.

Collins had eerder op de tweede dag van de vragensessie in de Senaat laten weten dat ze voorstander is van het oproepen van getuigen, onder wie voormalig veiligheidsadviseur John Bolton. Murkowski neigde er ook naar tegen de Republikeinse partijlijn in te stemmen, maar ze liet na afloop van de sessie weten pas vrijdagochtend (lokale tijd) met haar besluit te komen.

Doordat Alexander definitief tegen het horen van getuigen zal stemmen is de kans groot dat het afzettingsproces vrijdag definitief wordt afgesloten. In de Senaat hebben de Republikeinen een meerderheid van 53 tegen 47 zetels. De Democraten in het Huis van Afgevaardigden waren het afzettingsproces tegen Trump begonnen wegens machtsmisbruik en het hinderen van het onderzoek daarnaar.