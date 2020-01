Advocaat Fernand Keuleneer reageert op arrest euthanasieproces: “Wet is de facto afgeschaft. Hopelijk stelt politiek zich vragen bij deze ‘industrie’”

Fernand Keuleneer, advocaat van de zussen van Tine Nys, heeft vanmorgen op Radio 1 voor het eerst gereageerd op het vonnis in het assisenproces naar de euthanasie van de jonge vrouw. “Voor mij ging het om de familie: niet om aanpassingen van de wet af te dwingen. Ik ben dus niet gelukkig met dit arrest”, zei hij. “Maar als de politiek zich hierdoor eindelijk vragen gaat stellen over deze industrie, dan is dat niet slecht.”

Fernand Keuleneer moest zich tijdens het proces terugtrekken toen bleek dat hij zelf al aanwezig was tijdens de commissie die oordeelde over het verloop van de euthanasie van Tine Nys. Vandaag reageert hij op de vrijspraak van de drie artsen. “Als ik het goed begrijp, zitten we met een levensgroot probleem, zegt hij. “Want de wet is in de praktijk afgeschaft. Je hoeft de voorwaarden voor euthanasie niet meer na te leven, want het hof oordeelt nu dat als je het niet volgens het boekje doet, je toch niet vervolgd kunt worden. Ik betwist de uitspraak niet, maar als ik dit juist afleid, is de euthanasiewet de facto zonder enige vorm van controle. Dat is mijn interpretatie ja, we zullen dat verder onderzoeken.”

“Mezelf niets te verwijten”

“De politiek zit hier met een levensgroot probleem. Willen we een situatie waar men intentioneel het leven van mensen kan beëindigen, zonder de wet na te leven?”

In ‘De Ochtend’ werd Keuleneer ook gevraagd naar zijn eigen rol. “Ik heb mij geen enkel verwijt te maken. Het is enkel aan de familie om daarover te oordelen, niemand anders. Bovendien wist de familie dat ik in die commissie zat.” Dat andere advocaten mogelijk een klacht willen indienen voor schending van beroepsgeheim, noemt Keuleneer “lasterlijk”. “Ik heb geen fout gemaakt en al zeker geen schending van het beroepsgeheim.”

Applaus in de assisenzaal. Het tekent een bepaalde sekte ten voeten uit. — Fernand Keuleneer (@FKeuleneer) January 31, 2020

“Voor mij ging dit proces om de familie: niet om aanpassingen van de wet af te dwingen. Ik ben dus niet gelukkig. Als de politiek zich eindelijk vragen gaat stellen over deze – excuseer: industrie – is dat niet slecht.” Keuleneer werd nog verder gevraagd naar het woord ‘industrie’. “De wil van het individu wordt de enige wet”, zei hij. “En daarrond organiseert zich een medisch complex.”