REACTIES. Van “nood aan parlementair debat” tot “tijd voor uitbreiding”

Huisarts en voormalig Open VLD-senator Patrik Vankrunkelsven reageert “opgelucht” op de vrijspraak voor de drie artsen bij het euthanasieproces voor het Gentse hof van assisen. Toch vindt ook hij dat er minstens een parlementair debat moet komen over de huidige wetgeving. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten en haar partijgenoot Jean-Jacques De Gucht pleiten voor uitbreiding van de wetgeving.

Professor Wim Distelmans reageerde opgelucht. “Voor alle mensen in België, voor de artsen in kwestie. Maar ik ben ook begaan met de familie. Ik hoop dat ze dit op een goede manier kunnen verwerken. En ik ben ook heel blij dat eigenlijk bewezen is dat de federale commissie Euthanasie goed werk doet. Ze ligt al heel lang onder vuur en nu blijkt dat wat zij unaniem hebben goedgekeurd, dat dat ook goedgekeurd werd door het college van experten en de jury is hen daarin gevolgd”, aldus Distelmans, die voorzitter is van de federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie.

Patrik Vankrunkelsven is een voorvechter van de euthanasiewetgeving. In de Senaat legde hij zich vooral toe op zo’n medisch-ethische dossiers. Hij erkent dat het in dit dossier geen perfect uitgevoerde euthanasie was. “Er zijn kleine fouten geweest, maar de artsen veroordelen had zware gevolgen kunnen hebben, ook voor de perceptie van euthanasie in het algemeen. Ik denk dat vrijspraak de enige uitspraak mogelijk was.”

Volgens de huisarts moet er nu op z’n minst een parlementair debat gevoerd worden. “Persoonlijk heb ik niet het gevoel dat er echt veel schort aan de euthanasiewetgeving.” Maar in de euthanasiecommissie zou er bijvoorbeeld wel meer transparantie kunnen zijn. Ook over de strafmaat, bijvoorbeeld bij zware fouten, zou volgens Vankrunkelsven nagedacht kunnen worden. Nu voorziet de wetgeving geen strafmaat bij overtredingen, een manco dat ook al door advocaten Jef Vermassen en Fernand Keuleneer werd aangehaald.

Ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten noemt de vrijspraak in het euthanasieproces “een opluchting voor de artsen en voor al wie het recht op zelfbeschikking verdedigt”. In een reactie op Twitter herhaalt ze te zullen strijden voor het recht op euthanasie voor mensen met dementie. “Zélf kunnen en mogen beslissen om waardig te sterven. Daar strijden wij voor. Dat verdient zekerheid én uitbreiding, ook voor mensen met dementie”, luidt het.

Vrijspraak. Een opluchting voor de artsen. En voor al wie het recht op zelfbeschikking verdedigt.



Zélf kunnen en mogen beslissen om waardig te sterven. Daar strijden wij voor. Dat verdient zekerheid én uitbreiding, ook voor mensen met dementie.

Open VLD-parlementslid Jean-Jacques De Gucht is tevreden met het arrest. “Het bevestigt dat de euthanasiewet een belangrijk gegeven is. De mensen willen dat de wet blijft bestaan”, zegt hij. Hij merkt wel op dat “het proces is aangegrepen door verschillende mensen op de verkeerde manier”.

De Gucht verwijst naar de tegenstanders van de wet die het idee van zelfbeschikking ter discussie stellen. Hij herhaalt ook dat wat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tijdens een lopend proces gedaan heeft - hij pleitte voor een evaluatie en aanpassing van de euthanasiewetgeving - fout was. Tot slot vindt De Gucht dat de commissie Euthanasie moet worden uitgebreid naar een commissie Levenseinde, waar dan ook palliatieve sedatie onder valt.