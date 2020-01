Lasser deelt kennis en passie in academie

Geel - Het vak van lasser staat al heel wat jaren op de lijst van knelpuntberoepen. “Goede lassers zijn nog heel moeilijk te vinden. Nochtans, als geoefend lasser zal je nooit zonder werk zitten. De mogelijkheden en toepassingsgebieden zijn werkelijk immens”, zegt Chris Mangelschots (53) uit Geel. Vijf jaar geleden richtte hij lasacademie Salga op.

Om het beroep van lasser aan te leren, bestaan verschillende opleidingen, zowel in dag- als avondonderwijs. Salga – wat zoveel betekent als ‘ga omhoog’ of ‘verbeter jezelf’ –lasacademie in Geel is een buitenbeentje. Chris Mangelschots geeft in zijn atelier privélessen die op maat gesneden zijn van al wie wil (leren) lassen.

“Ik wil ook mensen die graag willen leren lassen maar het niet zien zitten om drie of vier jaar avondschool te volgen, de kans geven om het vak onder de knie te krijgen. Maar evengoed kunnen ook specialisten die zich nog meer willen bekwamen in een of andere techniek of mensen die alles eens een keertje willen opfrissen hier terecht. Wij bieden opleidingen aan in functie van iemands noden, tijd en wensen of voor een bepaald project. We komen meteen tot de essentie, zonder ons te verliezen in teveel theorie en onnodige ballast. Om een zeer individuele begeleiding te garanderen, werk ik met maximaal drie cursisten per sessie”,verduidelijkt Chris Mangelschots.

Alternatief of aanvulling

Zelf heeft hij ruim dertig jaar ervaring op de teller staan. “Aanvankelijk heb ik als lasser in een aantal bedrijven gewerkt, maar ik wilde me graag specialiseren in een bepaalde techniek en mijn eigen ding doen. Zo ben ik gaandeweg zelf projecten beginnen doen om in 2000 voltijds zelfstandige te worden. Met mijn bedrijfje ging ik mij specialiseren in het lassen van trappen, poorten, hekken en balustrades. Dat liep goed, maar door de crisis kwamen er alsmaar meer vragen tot uitstel van betaling en dergelijke. Het verstoorde de goede werking met opdrachtgevers en maakte dat het niet meer fijn was om zo te werken. Bovendien kreeg ik te kampen met rugproblemen”, vertelt de ervaren lasser.

“Maar ik wilde niet zomaar alles van mijn passie opgeven en niets doen. Daarom besloot ik te gaan lesgeven en richtte ik Salga academie op, als alternatief voor/aanvulling op het reeds bestaande aanbod in het reguliere onderwijs. Op die manier kan ik mijn passie en kennis toch doorgeven en dat voelt enorm fijn”, zegt Mangelschots.

