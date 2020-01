Lichaam uit water gehaald in Antwerps dok, “verdachte elementen” bij autopsie

Antwerpen - In het Verbindingsdok op het Antwerpse Eilandje is vrijdagochtend vroeg een mannenlichaam aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om iemand die afgelopen nacht in het water terechtkwam. Bij de autopsie zijn volgens het Antwerpse parket enkele “verdachte elementen” naar boven gekomen.

Het waren passanten die het lichaam om iets voor half zes zagen drijven vanop Verbindingsdok-Westkaai, nabij de Londenbrug op het Eilandje. De politie kwam ter plaatse en de brandweer plaatste een tent. Ook het labo werd gevorderd voor sporenonderzoek.

Ondertussen werd het lichaam geïdentificeerd als een 31-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver. Hoe hij in het water is terechtgekomen is voorlopig onduidelijk, maar volgens de politie gaat het allicht om iemand die nog niet lang in het water lag. Het lichaam van de man werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem voor een autopsie.

Bij die autopsie werden geen sporen van geweld aangetroffen. “Er kwamen wel enkele verdachte elementen naar boven waar niet meteen een oorzaak voor gevonden kon worden”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “De Federale Gerechtelijke Politie voert het verdere onderzoek.”

Foto: BFM