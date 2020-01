Publieksbegeleiders staan paraat in museum M: "Wij zijn de ogen en oren van het museum"

Zaalmedewerkers in een museum doen veel meer dan toezien op de goede orde. In het Leuvense museum M stappen ze actief, maar discreet op de bezoekers af. Het zijn dan ook geen suppoosten of museumbewakers, wel publieksbegeleiders.

“Wij zijn de verantwoordelijken in de zalen”, vertelt publieksbegeleider Gunnar Machtelings. “Wat wij doen is eigenlijk mobiel hosten: we spreken de bezoekers aan en zij kunnen ons vragen stellen. Het gaat om publieksvriendelijkheid, maar ook om technische zaken als de netheid van de zalen, het functioneren van de apparaten en de klimaatregeling.”

Pure bewakingsopdrachten doen de publieksbegeleiders niet, zegt Marieke Van Cauwenberge, verantwoordelijke voor het bezoekersmanagement. “Dat mag niet volgens de bewakingswetgeving. Maar bij calamiteiten leiden zij wel alles in goede banen. Zo kunnen ze het publiek naar buiten begeleiden en bepaalde beslissingen nemen. Ook zien ze erop toe dat het publiek de kunstwerken respecteert.”

Nazorg

Als het museum met zijn bezoekers communiceert, is dat vaak via de publieksbegeleiders. “Wij zijn de ogen en oren van het museum”, vindt Gunnar. “We signaleren bijvoorbeeld technische mankementen. Bij een nieuwe expo zijn niet alle verwachtingen van de bezoekers vooraf bekend. Blijkt na enkele dagen dat ergens een zitbank nodig is of het licht moet worden aangepast, dan geven wij dat door aan onze collega’s. Soms heeft een bezoeker een vraag waarop wij niet meteen kunnen antwoorden. Die bezorgen we dan aan een van onze collega-experten en achteraf sturen we de info naar de betrokken bezoeker. Dat is een vorm van nazorg.”

Toen M in 2017 een grondige herinrichting kreeg, werd daarbij ook de expertise van de publieksbegeleiders gebruikt. “M is een complex gebouw”, vertelt Marieke. “We hebben toen de signalisatie helemaal opnieuw uitgedacht. We brachten de routes van onze bezoekers in kaart. Daarbij gebruikten we ook de bevindingen van de publieksbegeleiders. Zij zien immers bij welke kunstwerken de mensen het vaakst blijven stilstaan. Hun inbreng wordt heel erg gewaardeerd.”

