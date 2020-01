Europese voorzitters sturen open brief na Brexit: “Samen kunnen we het wel”

De Europese Unie kan eensgezind de grote uitdagingen van de komende jaren en decennia aan. Dat stellen de voorzitters van de drie grote Europese instellingen vrijdag, op enkele uren van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. “Zodra morgen de zon opkomt, gaat het werk onverminderd voort.”

Voorzitters Ursula von der Leyen (van de Commissie), Charles Michel (van de Europese Raad) en David Sassoli (van het Europees Parlement) komen in een open brief met een eigen variant op het bekende “Wir schaffen das” van Angela Merkel en de “Yes we can” van Barack Obama.

“In turbulente geopolitieke tijden met wedijver tussen grootmachten is grootte van belang. Geen enkel land kan eigenhandig de klimaatverandering tegenhouden, de digitale uitdagingen van de toekomst aangaan of een krachtige stem laten weerklinken in de toenemende kakofonie die de wereld kenmerkt. Samen, als Europese Unie, kunnen wij dat wel”, luidt het.

Klimaatneutraal continent

Het trio somt verschillende redenen op waarom de Europese Unie dat wel zou kunnen. “Omdat wij de grootste eengemaakte markt ter wereld hebben. Omdat wij de belangrijkste handelspartner van 80 landen zijn. Omdat wij een Unie van sterke democratieën zijn. Omdat onze burgers gedecideerd de Europese belangen en waarden op het wereldtoneel willen promoten. Omdat de lidstaten van de EU hun aanzienlijke, collectieve economische macht als hefboom zullen laten gelden bij de besprekingen met bondgenoten en partners - de Verenigde Staten, Afrika, China of India”, schrijven ze.

De drie voorzitters herinneren meteen nog aan de drie grote uitdagingen die Europa voor zichzelf heeft vooropgesteld: tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn, een voortrekker zijn rond de volgende generatie digitale technologieën en voor een rechtvaardige transitie gaan waarbij de hardst getroffen mensen worden ondersteund.