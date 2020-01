Beveiliging: een verrassend grote jobvariatie

Stage lopen bij een beveiligingsondernemer mag niet, in Nederland kan het al jaren. Om sector en overheid te sensibiliseren, zetten Onderwijscentrum Gent (Stad Gent), IVV Sint-Vincentius Gent, Lyceum Gent en private beveiligingsfirma’s Securitas, SERIS Security en Trigion het pilootproject ‘Bewaking op de werkvloer’ op. Een beroepskans vol adrenaline voor het BSO, zo bleek uit een Jobat-groepsgesprek.

Binnen het studiegebied Maatschappelijke Veiligheid vinden we de studierichting ‘Veiligheidsberoepen’ (enkel BSO). Zevendejaars van die studierichting aan het IVV Sint-Vincentius Gent en Lyceum Gent kunnen naast hun diploma dit jaar ook een Bewakingsattest behalen. Daarmee kunnen ze in de sector meteen aan de slag, omdat ze er een jaar lang intensief mee kennismaakten.

“De scholen zijn vragende partij voor echte stages”, zegt Maaike Merens (Onderwijscentrum Gent). “En ook de bewakingssector ziet in dat je kandidaat-medewerkers beter al vanop de schoolbanken begeleidt naar een job.”

Breed werkterrein

De 70 BSO-leerlingen besteden binnen het vak WerkPlekLeren wekelijks vier lesuren aan ‘Bewaking op de werkvloer’. Elke klas krijgt tijdens het schooljaar twee werkpleklerende bezoeken. Gastsprekers (gevangenis, het forensisch psychiatrisch centrum, Securail, politie, douane, defensie, brandweer, …) lichten de job toe. In oktober maakte een klas kennis met het beroep van parkeerwachter, een andere klas bezocht Volvo Trucks en nog een andere Volvo Cars waar ook safetytaken zoals brandwacht tot het takenpakket van bewakingsagenten behoren. En er trokken ook leerlingen naar Eastman voor een werkbezoek rond beveiliging van een bedrijfsterrein.

Een van de klasopdrachten na zo’n bezoek is zelf een bewakingsplan opstellen. Magaly De Bruyne, recruiter bij Trigion: “In maart nemen we de klassen mee naar een van onze havenklanten in Antwerpen.” Veel mogelijke sites en bewakings- en beveiligingsopdrachten dus.

Veel afwisseling

De beroepsmogelijkheden die Securitas, SERIS Security en Trigion de leerlingen bieden zijn talrijk, want bewaking is een erg breed werkveld. Bilal en Joke volgen het 7e jaar BSO Maatschappelijke Veiligheid en Bewaking op de werkvloer. “Bij Volvo Cars viel het me op hoe ruim de taken zijn en hoe groot de verantwoordelijkheid”, zegt Joke. “Stage lopen zou nog spannender zijn, maar deze inkijk was al heel interessant. Zelf wil ik graag in het uitgaansmilieu aan de slag, festivals bewaken en zo. Maar dit ook afwisselen met iets rustigers.”

Bilal: “Hoe reageer je als parkeerwacht wanneer je een autobestuurder een boete geeft en die net naar zijn auto komt? Boeiend. Van de verschillende doorgroeimogelijkheden had ik echt geen idee. Ik zou graag security gaan doen en dan liefst op de luchthaven. Veel menselijk contact en variatie.”

“Als de leerlingen het weten tegen de jobweek van maart-april, zit het goed”, lacht leerkracht veiligheidsberoepen GO! Lyceum Jonas Van Weerst. “De werkzekerheid is groot”, beaamt zijn collega Tim Vercammen (GO! Lyceum). “In principe heb je de dag nadat je afstudeert al werk.”

