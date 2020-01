Ontwikkeling opgestart voor eerste elektrische vliegtuig met 186 zitplaatsen

Wright Electric, partner van de Britse prijsvechter easyJet, lanceert vandaag een ontwikkelingsprogramma voor de motor van een elektrisch vliegtuig met 186 zitplaatsen, genaamd Wright 1. In grootte vergelijkbaar met een Boeing 737.

Het gaat om een 1.5 MW-elektromotor waarmee in de toekomst emissieloos kan worden gevlogen. Wright Electric is in gesprek met het Britse BAE Systems over de ontwikkeling van vluchtbesturing en energiebeheersystemen.

Eerste testen

“We zijn van plan om al in 2021 grondtesten uit te voeren met de motor, gevolgd door de eerste testvluchten op kleine schaal in 2023. Het toestel kan vanaf 2030 commerciële vluchten uitvoeren”, aldus een verklaring van Wright.

Naast de motorbouw zullen ook aerodynamische tests op de romp worden uitgevoerd. Volgens easyJet-topman Johan Lundgren komt batterijtechnologie mede dankzij Amerikaanse financiering in een stroomversnelling.