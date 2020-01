“Meghan Markle schaamt zich voor prins Andrew’

Naar verluidt is prins Harry’s vrouw, Meghan Markle, niet gesteld op alle leden van haar schoonfamilie. Zo zou ze prins Andrew als “de ultieme beschamende oom” zien. Dit meldt The Sun.

Meghan zou al vanaf de ontmoeting niet zo gecharmeerd zijn geweest van prins Andrew, maar het schandaal rondom zijn vriendschap met de misbruikmiljardair Jeffrey Epstein heeft het alleen maar verergerd. Dit vertelt een insider van het Britse koninklijk huis aan de tabloid.

Goede daad

“Ze ziet Andrew niet als een van de grote aanwinsten van de familie en hij zal zeker niet de persoon zijn die ze zal missen”, zegt de ingewijde doelend op de verhuizing naar Canada. „Ze ziet hem echt als de ultieme beschamende oom.” Ook had Meghan moeite met het interview dat hij had in november over zijn banden met Epstein. “Ze was erg aangedaan na zijn rampzalige interview met de BBC, waarin hij onder andere zei dat ’het een goede daad was als man om seks te hebben met een vrouw’.”

Toch zou het volgens de insider niet alleen te doen hebben met het schandaal rondom de hertog van York. ”Ze vertelde een vriend dat hij niet erg vriendelijk was tegen haar en dat hij maar vreselijke kinderachtige grappen maakte, die hij zelf hilarisch vond.”