Anderlecht heeft een nieuwe spits: Serviër Joveljic wordt gehuurd van Frankfurt

Anderlecht heeft zijn nieuwe diepe spits gevonden. Dejan Joveljic (20) wordt zonder aankoopoptie gehuurd van Eintracht Frankfurt. Paars-wit neemt wel zijn salaris over. De aanvaller werd op Neerpede al voorgesteld aan zijn nieuwe ploegmakkers.

Wel moet Anderlecht mogelijk nog een aantal bonussen bepalen wanneer de spits bepaalde doelstellingen behaald, denk daarbij aan aantal gespeelde doelpunten etc. Joveljic werd opgeleid bij Crvena Zvezda - beter bekend als Rode Ster Belgrado - dat hij vorige zomer inruilde voor Frankfurt. Daar kwam hij dit seizoen slechts in vier competitiewedstrijden aan de bak. Scoren deed hij één keer: in de Europa League-kwalificatiewedstrijd tegen het Estse Flora Tallinn.

LEES OOK. LIVE DEADLINE DAY. Volg alle transferontwikkelingen live

Ook Pjaca onderweg

Het belooft trouwens een drukke dag te worden op Neerpede. Als alles volgens plan verloopt, doet paars-wit in totaal 3 transfers vandaag. Naast Joveljic is ook aanvaller Marko Pjaca van Juventus immers onderweg naar Brussel. Ook de transfer van linksback Kemar Lawrence zit in de pijplijn, maar hij is nog niet in België. Alexis Saelemaekers trekt dan weer naar AC Milan. De flankspeler vertrok vrijdagochtend naar Italië.