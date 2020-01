Vrouw bestelt jurkje voor familiefeest, maar moet plannen al snel bijsturen

Een jonge Britse vrouw die online een jurk bestelde, heeft die moeten terugsturen omdat ze totaal niet paste. Hoewel ze een maat 45 bestelde, kwam er een kleedje via de post dat eigenlijk véél te kort bleek te zijn.

Natalie Weaver (26) bestelde het bolletjeskleed via online shop Pretty Little Thing. Het was de bedoeling om het te dragen naar een familiefeestje, maar die plannen moest ze al snel bijsturen. “Ik koos maatje 12 (ongeveer 45 in Europa), omdat ik meestal tussen 10 en 12 heb, maar wel zeker wou zijn dat ik het aan kon doen naar het familie-uitje.”

Zo werd het kleedje aangeprezen op de website. Foto: RR

Toen Natalie de jurk aantrok, bleek al snel dat het véél te klein was. Ze stond letterlijk nog met haar billen bloot, het kleedje voelde meer als een T-shirt. “Die maat 12 bleek eerder gepast voor een 12-jarig kind. Het is zeker niet voor iemand groter dan een 1,60 meter en volgens mij zou het het beste passen op een kind van 8. Ik heb de outfit zo snel mogelijk teruggestuurd. Mijn vrienden vonden het natuurlijk hilarisch, maar ik bestel voortaan liever niets meer via die website.”