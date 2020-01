Dit beeld zegt alles over toestand in Wuhan, miljoenenstad in quarantaine door corona

Het beeld vat de realiteit in de Chinese miljoenenstad Wuhan: een grijze man, met een gezichtsmaskertje ligt er dood op straat. Niemand durft te helpen of dichterbij te komen.

Normaal gezien wemelt het van het volk op de straten in Wuhan, een grote stad met 11 mljoen inwoners. Nu de stad in quarantaine is, zijn er amper nog voorbijgangers. Wie de man toch zag liggen, durft niet te naderen. Het is niet duidelijk hoe de man - waarschijnlijk een zestiger - is gestorven.

Kort nadat journalisten het lichaam spotten, kwam een wagen aangereden met daarin agenten en verplegers, gekleed in veiligheidspakken.

Wuhan is het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. Momenteel gaan onderzoekers ervan uit dat het virus werd overgebracht van wilde dieren op de mens op een markt in de stad. Het virus, dat eind vorig jaar opdook, heeft intussen al 213 doden gemaakt, van wie 159 alleen al in Wuhan.

Intussen is de stad al meer dan een week in lockdown: wegen zijn gesloten, treinen en vliegtuigen blijven in station en luchthaven.