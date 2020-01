Zware hinder op Antwerpse ring door ongeval met zes voertuigen in Berchem: drie rijstroken dicht, vermijd de omgeving

Op de Antwerpse ring richting Nederland en de daarop aankomende snelwegen staan er vrijdagochtend lange files door een ongeval met zes voertuigen - drie vrachtwagens en drie personenwagens - ter hoogte van Berchem.

Er zijn drie rijstroken versperd op sowieso al het drukste stuk snelweg van het land. De Liefkenshoektunnel is dan ook tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland om de R1 wat te ontlasten.

De afhandeling van het ongeval kan volgens het Vlaams Verkeerscentrum nog een hele tijd duren, aangezien zeker een van de vrachtwagens en twee van de personenwagens moeten worden getakeld. Dat zorgt nu al voor files tot op de E17 (vanaf Zwijndrecht), de A12 (van voor de Bevrijdingstunnel) en de E19 (vanaf Edegem). Vanuit het Waasland kies je best voor de R2 via de tijdelijk tolvrije Liefkenshoektunnel, vanuit Gent richting Hasselt rij je best om via Brussel.