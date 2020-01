Kennis ziet via Skype hoe Nederlandse vrouw in Australië doodgestoken wordt

Een Nederlandse vrouw is begin deze week tijdens een online videogesprek op Skype gedood, vermoedelijk door een buurjongen. De 61-jarige Maud Steenbeek werd in haar woning bij Melbourne op gruwelijke wijze doodgestoken, zo melden Australische media.

Een kennis was met de vrouw aan Skypen, toen de vrouw langs achteren benaderd werd door een man. De verbinding was kort na de fatale aanval verbroken, de bekende belde meteen in paniek een van de zonen van het slachtoffer en vertelde dat zijn moeder ’in groot gevaar’ was. Hij spoedde zich naar haar huis en vond het lichaam van zijn moeder op de vloer.

Daarop trof hij ook de dader, die hij meteen aanviel en ernstig verwondde. Hij sleepte hem het huis uit, waarop de politie de verdachte – een 28-jarige man – meteen arresteerde.

Andere buren waren ook getuige van het drama dat zich afspeelde in de plaats Heidelberg. Ze hoorden de vrouw wanhopig schreeuwen dat de man ’nu het huis moest verlaten’. Even later zagen ze een bloedende man naar buiten komen, met snijwonden over zijn armen.

‘Verwarde man’

Getuigen hebben verklaard dat ze kort voor de aanval een verwarde man in de straat zagen die op de verdachte lijkt. Zo zagen buurtgenoten hem in bomen klimmen en onder auto’s kruipen. Ook schreeuwde hij onbegrijpelijke teksten over God. Een andere getuige verklaarde dat de man heen en weer rende en een ’krankzinnige blik’ in zijn ogen had.

Familie van de Nederlandse is halsoverkop vanuit Nederland afgereisd naar Australië voor de uitvaart en om de twee zonen van het slachtoffer bij te staan. Steenbeek werkte in Heidelberg als yogalerares en was gepensioneerd.

De verdachte van de Skype-moord zal worden voorgeleid als hij daar medisch gezien toe in staat is. Hij ligt in kritieke toestand in het Royal-ziekenhuis van Melbourne en wordt bewaakt door agenten. Het forensisch onderzoek loopt nog.