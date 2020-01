Roken en drinken doen hersenen sneller verouderen

Een regelmatige consumptie van alcohol en tabak doet de hersenen iets sneller verouderen. Tot deze conclusie komen wetenschappers die met behulp van artificiële intelligentie het verband onderzochten tussen hersenscans en de rook- en drinkgewoonten van proefpersonen. Het team rond Arthur Toga van de University of Southern California in Los Angeles maakt de resultaten van het onderzoek in het vakblad Scientific Reports bekend.

“Het is bekend dat er een verband is tussen bepaalde levensgewoonten en een versnelde verzwakking op bepaalde plaatsen in de hersenen”, schrijven de vorsers. Hoe roken en drinken alsook genetische factoren op de veroudering van de structuren in het hele brein inwerken, is echter nog onduidelijk. Bijgevolg grepen Toga en zijn collega’s terug naar gegevens van de UK Biobank, waarin scans van het hele brein aan de levensgewoonten van proefpersonen gekoppeld zijn.

Alles bij elkaar is de invloed van alcohol en tabak gering, ook al is die statistisch van belang.